Test: BMW 3-serie med kabel overbeviser

BMW var tidligt ude med elektrificering. Længe før de fleste andre overhovedet overvejede at gå i gang med at producere elbiler, lancerede de to modeller. Den første kom i 2013 som den lille, fuldt elektrisk bybil BMW i3, og senere fulgte sportsvognen i8 med hybridteknologi.

Begge med meget futuristisk design og en aura af fremtid. De blev bygget i kulfiber for at mindske vægten som kompensation for de tunge batterier. Men herfra gik det i stå med elektriske modeller fra BMW.

BMW vil lade markedet bestemme

Til spørgsmålet om, hvorfor der er gået så lang tid, er svaret ikke helt klart. BMW argumenterer, at de ikke vil lægge sig fast på en enkelt strategi i forhold til fremtidens drivmiddel.

De arbejder eksempelvis med hydrogen og brændselsceller. En teknologi der lige nu ikke giver mening for personbiler men som meget vel kan blive populær for lastbiler på langtur indenfor en overskuelig fremtid.

Først i 2016 introduceredes den næste elektrificerede BMW; Den mest populære model, BMW 3-serie som plug-in hybrid med en elektrisk rækkevidde på ca. 40 km. Men deciderede elbiler måtte vi se langt efter.