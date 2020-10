BMW 2002 Turbo: Hundedyr klassiker med delikat mekanik

I Tyskland antog man et mere moralsk synspunkt, da bilen blev genstand for debat i det tyske parlament, Der Bundestag. Her frygtede man, at de urimeligt mange hestekræfter skulle blive hvermandseje med deraf følgende ukontrollérbar vanvidskørsel, og det blev reelt diskuteret at forbyde biltypen eller i hvert fald sætte loft over personbilers effekt. Det politiske resultat blev dog en fartgrænse på landeveje på 100 km/t.

BMW-motoren udgik allerede i 1975

Men det blev også det første dødsstød til BMW’s 2-liters turbomotor i gadebiler.

Trods potentialet fik 2002 Turbo aldrig luft nok i indsugningen til at trykke salget op. Der blev kun produceret 1.672 eksemplarer, og motoren udgik, da 2002-modellen blev afløst af den nok så banebrydende BMW 3-serie, der blev præsenteret i juni 1975.