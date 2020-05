WOW! Er dette den helt nye BMW 2-serie coupe, som slet ikke er præsenteret endnu?

Først klar til næste år

2-serie coupe’en her lader til at være en form for M performance model, men det er dog ikke en M2’er. Vi forventer, at den nye M240i variant fortsætter med en turboladet 3,0-liters R6 motor, og 230i’eren fortsætter med en turboladet 2,0-liters R4 motor.

Anonyme kilder hos BMW siger, at en manuel gearkasse fortsat vil være tilgængelig, at firehjulstræk vil være en valgmulighed, og at det den nye model får et unikt design indvendigt som den ikke deler med de andre BMW modeller.

Standard 2-serie modellerne vil formentlig blive introduceret flere måneder før topmodellen, M2. Selv om BMW endnu ikke har givet os nogen form for tidslinje over 2-serien’s lancering, forventer vi ikke at se den endelige bil før til næste år.