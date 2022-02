Lækker kabine og plugin-hybrid-rabat gør ny BMW 2-serie Active Tourer interessant

Midterkonsollen har et helt nyt design og den velkendte BMW drejeknap er væk. Da bilen kun fås med automatgear, har BMW designet en svævende midterkonsollen med ny gearvælger omgivet af funktionalitetsknapper til bl.a. køreindstilling og volumen. Under konsollen er der god aflæggeplads og to kopholdere samt trådløs mobiloplader.

Selve instrumentbordet er renset for knapper, og klimaanlægget skal betjenes via touchskærmen. Stemmestyringen og et multifunktionsrat gør det muligt at tilgå bilens funktioner på flere måder.

Hvad? Adaptiv fartpilot er ikke standard ?!

Det som du ikke får i standardudstyret, og som kan være svært at undvære, er adaptiv fartpilot og trådløs opladning til mobiltelefon. Med BMW Functions on demand vil den adaptive fartpilot kunne tilkøbes online. Det samme gør sig gældende for varme i rattet.

Udstyrspakkerne Premium og Innovation gør bilen mere komplet med features som adaptiv LED, head-up display og en mere avanceret parkeringspakke med topview. Det kan undværes, men øger komfort og anvendelse i dagligdagen. Trådløs mobilopladning er inkluderet, hvis du vælger Premium.