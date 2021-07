Spritny BMW 2-serie: Her er 4 vigtige detaljer, du skal vide

Frygtede forhjulstræk og bævertænder

Med introduktionen af den forhjulstrukne BMW 1-serie med modelkoden F40 tilbage i 2019 var vi flere, der frygtede for, at den næste generation af 2-serie også ville blive for- eller firehjulstrukket. Nu har BMW endelig vist den spritnye 2-serie, og vi kan ånde lettet op.

Den er tro med sin historie og er hverken blevet forhjulstrukket eller udstyret med de kontroversielle bæver-fortænder, som i BMW 4-serie.