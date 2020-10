Siden 1960’erne har ”ti” stået for ”Turismo Internazionale”. Den succesfulde historie startede i 1963 med BMW 1800 TI, og nåede sit første store højdepunkt med BMW 2002 TI (1968-1971).

Det var også i denne model, at den senere Formel 1-kører, Le Mans-vinder og DTM-mester Hans-Joachim Stuck delte bil med Clemens Schickentanz og vandt det legendariske 24-timers løb på Nürburgring i 1970. I slutningen af 1990’erne blev de to biler i Compact-serien – BMW 323ti (1997-2000) og BMW 325ti – ligeledes et kapitel i historien om de superdynamiske og kompakte biler.

Prisen. på 128ti er endnu ikke oplyst.