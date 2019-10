Årets Brugtbil 2018: BMW 1-serie

Årets Brugtbil i Danmark 2018 blev BMW 1-serie i modelårgangen 2011-2015.

”Med 65.000 brugte biler til salg er bilmarkedet uoverskueligt for de fleste bilkøbere. Derfor er der brug for Årets Brugtbil, som både er et helt konkret godt bilkøb, og samtidig er et udtryk for den vej som brugtbilmarkedet bevæger sig,” sagde Karsten Meyland Lemche, journalist på FDM Motor ved kåringen i efteråret 2018.

De fem finalister i 2018-kåringen var:

* BMW 1-serie 2011-2015

* Citroën C4 Cactus 2014-16

* Ford Focus 2011-14

* Nissan Qashqai 2010-14

* VW Golf VII 2014-16