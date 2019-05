Første billeder: Her er den nye forhjulstrukne BMW 1-serie

Motorudvalg i BMW 1-serie

Den nye model fås med to benzinmotorer og tre dieselmotorer:

Benzin:

118i med 140 hk

M135i xDrive med 306 hk

Diesel:

116d med 116 hk

118d med 150 hk

120d xDrive med 190 hk.

Den foreløbige topmodel er M135i xDrive med 4-cylindret turbomotor. Den har et nyudviklet mekanisk differentiale samt Launch Control, M-styretøj og M-sportsbremser.

For- eller firehjulstræk

Den nye generation fås med manuelt eller dobbeltkoblingsgear, og for- eller firehjulstræk. Firehjulstræk er standard på BMW 120d xDrive og BMW M135i xDrive.

Skiftet fra bag- til forhjulstræk i de almindelige versioner skyldes, at den nye model er baseret på samme platform som BMW X1, X2 og Mini. Undersøgelser viser, at de færreste nuværende ejere af 1-serie i det hele taget er klar over, at den trækker på baghjulene.

Med forhjulstræk undgår man den pladskrævende kardantunnel i midten af bilen, og blandt andet derfor skifter 1-serie til at trække på forhjulene.

Vores erfaringer med den ligeledes forhjulstrukne BMW X2 er, at den kører fantastisk på trods af at trækker på de forreste hjul. Er du BMW-fundamentalist, så tag til den nærmeste forhandler, lån en X2, find et sving og giv gas.