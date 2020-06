På jagt efter den ultimative familiebil? Denne Alpina har plads til Vuffi og rammer 322 km/t

621 hk og 800 Nm i Alpina B5

Under motorhjelmen på Alpina B5 ligger en 4,4-liters V8-motor med biturbo og masser af power. Her ligger 621 hk og 800 Nm klar til at sparke dig forrest i overhalingssporet, og det kommer til at gå stærkt. Alpina-fabrikken monterer nemlig ikke en elektronisk begrænser på sine biler, hvilket giver dem nogle unikke muligheder.