Ny BMW får GIGANTISKE fortænder!

Pris fra 1.548.000 kr.

Bagsæderne har fået endnu mere plads en tidligere, og her bliver der mulighed for at få en ny biografoplevelse med ”BMW Theatre Screen”. Den 31,3” store skærm med op til 8K-opløsning glider ned fra loftet, og ved brug transformerer bagsæderne til en privat biograflounge.

Lyden afspilles i et Bowers & Wilkens surround sound system med over 30 integrerede højttalere, og bilen indstiller selv den optimale lyssætning og solafskærmning, så bagsædepassagererne får de optimale forhold til at streame videoer, høre musik ellers se tv.

BMW i7 xDrive60 kommer til danske forhandlere til november. Startprisen bliver 1.548.000 kr. Når de to plug-in-hybrid varianter lanceres i 2023, får de begge en elektrisk rækkevidde på mere end 80 km. BMW 750e xDrive med 490 hk, og BMW M760e xDrive med 571 hk. Priserne på disse er endnu ukendte.