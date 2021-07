Test: BMW's kanonkøb

BMW 330e - hvad er dommen?

Sandheden er, at det er bagagerummets begrænsninger, du vil mærke mest i dagligdagen. Som sedan mister opladningshybriden 105 liter sammenlignet med de konventionelle varianter. Heldigvis kan du glæde dig over, at bagagerummet fortsat er regulært og nemt at udnytte. Gulvet er hævet, men der er ingen spøjse kasser eller trin, der gør det svært at få større genstande ­derind.

Vi synes

Med den danske prisstruktur er opladningshybriden pt. den eneste, du bør forholde dig til.