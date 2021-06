Her er 20 sjove facts om BMW, som du kan blære dig med

6.

De åbne pladser på BMW’s fabrik i Leipzig danner økologisk grobund for forskellige planter og dyr. Der er mere end 40 fuglekasser installeret i træer og på bygningsfacaderne. På grunden er der plantet 40 forskellige træsorter og buske, som er typiske for regionen.

7.

Medarbejderne på BMW’s fabrik i Leipzig får dagligt æblemost fra 230 æbletræer, som årligt giver en høst på over to tons.

8.

Hvis man samlede alle de BMW biler, som produceres i Europa på en enkelt dag, ville det give et antal på 5.500 biler. Hvis alle disse biler blev linet op, ville det give en længde på 28 kilometer.

9.

BMW var i 1959 i en alvorlig økonomisk krise og var på nippet til at blive solgt til rivalerne fra Daimler-Benz, der står bag Mercedes. Dette blev dog forpurret på en dramatisk generalforsamling med hjælp fra de mindre aktionærer og BMW-forhandlerne. Aktionærerne og forhandlernes tillid til og tro på BMW imponerede en af virksomhedens store aktionærer, industrimagnaten Herbert Quandt, som fandt en alternativ løsning gennem drøftelser med koncernens direktion og samarbejdsudvalg.

10.

Mange tror, at BMW’s logo skal ligne en flypropel, men det er faktisk ikke tilfældet. Logoet er en kombination af Bayerns nationalfarver og logoet for virksomheden Rapp Motorenwerke. Det var Rapp Motorenwerke, der i 1922 fusionerede med Bayerische Flugzeugwerke under navnet Bayerische Motoren Werke. Begge virksomheder havde under 1. verdenskrig fremstillet motorer til fly, men gik nu sammen om at lave motorcykler og siden biler under navnet BMW.