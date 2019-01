Den originale BMW M3 blev født som en homologeringsmodel for at få lov til at deltage i motorsport. BMW kunne godt tænke sig at slå Mercedes, som et par år forinden præsenterede sin 190E 2,3-16V med Cosworth-udviklet motor. Den første generation af M3 havde en 2,3-liters motor med 200 hk, og så kunne den faktisk også fås som cabriolet.