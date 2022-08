TV-vært: Elbiler er ikke perfekte, men de er bedre end alternativet

Flyt din PHEV!

Mange laderstandersnakke giver indtryk af, at det kommer som en (kedelig!) overraskelse for nye elbilister, at den reelle praktiske ladehastighed er meget afhængig af temperatur, og hvor meget el der er på batteriet. Når producenten siger “op til xx kW”, burde der være en meget tyk streg under “op” – og mere reel kundevejledning. For der er en verden til forskel på at holde 10-20 minutter og 30-40 minutter.

I byen er der rift om alle parkeringspladser. Og der er kun én ting, der smerter en rettroende, grøn og frelst batteribilsbilist mere end en plugin-hybrid, der står og sutter i kablet med sølle 3,6 kW. Og det kan være en plugin-hybrid, der ikke er sat i stikket – men bare holder der – fordi den må. Af princip synes jeg, at der er rigeligt med regler i den her verden – så ind til videre vil jeg gerne opfordre de, der fik fossilbil med afgiftsrabat, til at udvise lidt conduite og god stil. Indtil videre – næste gang hælder jeg sukker i din benzintank!

Klummen er et udtryk for skribentens personlige holdning og oplevelser.