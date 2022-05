Tidligere minister: "Bilejer, du er en malkeko"

Registreringsafgiften er urimelig

Der er masser af omfordeling i det danske samfund, også uden en registreringsafgift på biler. I Sverige og Tyskland tager man sig også af dem, som ikke kan tjene deres egne penge, selv om de to lande ikke har registreringsafgift. Vi betaler jo vores indkomstskat som en procent af vores løn, endda en procent som stiger med indkomsten, og momsen er på 25 procent af al vores forbrug, også på biler. Køber man en dyr bil, betaler man også uden registreringsafgift meget mere i moms end på en billig bil.

Så hvad skal det til for med den registreringsafgift? Hvori består rimeligheden? Der er ingen. Der er kun et Folketing, som har et umætteligt behov for penge til at dele goder ud til udvalgte vælgergrupper, som man gerne vil have til at stemme på sig ved næste valg.

“Ethvert valg er ikke andet end en forhåndsauktion på stjålne varer”, skrev den amerikanske journalist og samfundskritiker H. L. Mencken i 1936. Folketingets store flertal konstaterer, at danskerne har vænnet sig til at betale en høj registreringsafgift på deres biler. Afskaffes afgiften, er der cirka 8 mia. kr. mindre til statskassen, som flertallet kan bruge af. Det er ganske vist kun 0,65 pct. af de samlede offentlige udgifter på over 1.200 mia. kr., men man ville dog skulle finde de 8 mia. kr. et sted, det vil sige ikke uddele pengene i for eksempel “varmecheck” eller erhvervsstøtte eller spare lidt på en af vores verdensrekordhøje overførselsindkomster eller bede kommunerne om at effektivisere administrationen, som ifølge en undersøgelse fra Indenrigsministeriet er netop 8 mia. kr. dyrere, end den behøvede at være, hvis blot alle kommuner kunne være lige så effektive til at administrere, som de 10 mest effektive kommuner allerede er i dag.