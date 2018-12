Top 10: Søren Juuls favoritbilleder fra 2018

9. BMW M240i Coupé foran Den blå planet, BM1805, maj 2018

Billedet er ikke just raketvidenskab, men en påmindelse om, at der er et nemt, sjovt og billigt alternativ til et flash-kit, hvis du skal fotografere biler i mørke. Med et fotostativ, en fjernbetjening og en LED-lampe kan du "lysmale" din bil og få billedet i kassen uden at skulle lave den store efterbehandling i Photoshop. Her er ét af en BMW M240i Coupé, der er parkeret foran Den blå planet på Amager en sen aftentime.

Kamera: Canon EOS 5D Mark IV

Objektiv: EF24-105mm f/4L IS II USM

Brændvidde: 24 mm

Lukkertid: 12 sek.

Blænde: f/6.3

ISO: 100