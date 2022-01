Top 10: Juuls favorit-fotos fra 2021

3. VW Tiguan på Rådshuspladsen, Bil Magasinet marts 2021

Det er svært at fotografere biler i bevægelse, når det er mørkt. Et af mine yndlingsbilleder fra 2021 er fra en stortest i København, hvor det lykkedes at få et skarpt foto af en kørende VW Tiguan, som er badet i neonlyset fra Industriens Hus. Chancerne for at få et skarpt foto er størst, hvis du skruer gevaldigt op for kameraets ISO-værdi – og skyder en hulens masse billeder, som sikkert bliver uskarpe. Pyt med det, du skal bare bruge ét, som er skarpt.

Kamera: Canon EOS R6

Objektiv: RF24-105mm F4 L IS USM

Brændvidde: 31 mm

Lukkertid: 1/5 sek.

Blænde: f/9.0

ISO: 2000