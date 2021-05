Top 10: Juuls favorit-fotos fra 2020

Wittrup Motel i Albertslund er et superfedt motel i autentisk, gammel amerikaner-stil – og de flinke ejere har flere gange lade os skyde billeder på lokationen, når vi har haft en amerikanerbil til test.



Den voldfede Pontiac Firebird Trans Am kørte nærmest derhen af sig selv, da vi skulle fotografere den til september-nummeret. Her blev den foreviget foran et værelse, men kollega Bachmann lige fik et stykke tobak før den 6,6 liters V8’er skulle knokle for føden på landevejen. Der er lagt et filter over himlen i Photoshop for at skrue lidt op for dramatikken.

Kamera: Canon EOS 5D Mark IV

Objektiv: EF24-105mm f/4L IS II USM

Brændvidde: 42 mm

Lukkertid: 1/250 sek.

Blænde: f/7.1

ISO: 250