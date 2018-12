Ordet er frit: Søren Juul føler mig krænket!

Hvad med CO2-neutral?

Jeg anerkender, at elbilerne har sin berettigelse. Jeg bruger ofte en elbil til svinkeærinder i København, hvor rækkevidden aldrig er et problem, og jeg alligevel ikke kommer over 50 km/t. Men de kan ikke stå alene. Hvad er der galt med CO2-neutral diesel eller benzin? Siden, der kom fokus på brændstofforbrug og CO2 udslip, har bilproducenterne taget sig sammen og sprøjter nu hybridbiler ud på stribe, der stadig er sjove at køre i. Jeg er sikker på, at markedet finder en vej mod en lavere CO2-udledning og et decideret forbud vil smide en masse god know-how på lossepladsen.

Og er der plads til de klassiske biler og sportsvogne i fremtiden? I disse hysteriske forbuds­tider skal der bare et regeringsskifte og en kaos­pilot med smarte briller fra Alternativet på en ministerpost, og så bliver alt med forbrændingsmotor sammenlignet med en pakke smøger og bliver gjort forbudt inden år 2030 – eller også sættes benzinen op til 50 kr. literen. Så kan vi godt stille os i kø på arbejdsformidlingen, mens Danmarks vognpark sendes videre til andre dele af verden, hvor de kan ånde frit i mange år, mens vi her er underlagt et rigidt elektro-dogme. Det er gak, at lille land som Danmark skal gå enegang på bilområdet. Er der en voksen fra EU, der kan hjælpe?

Denne klumme er første gang bragt i Bil Magasinet nr. 1812