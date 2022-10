Nye venner

Stradale er den bedste samtale-starter, jeg nogensinde har oplevet: Et sted i Schweiz bliver en minibus flået ind til siden på en bjergvej og en flok ortodokse jøder med kalot, proptrækkerkrøller og hele pivtøjet nægter at køre, før de har fået oplyst topfarten og fabrikat på sportsvognen, som de har svært ved at tro må køre på gaden.

På McDonald’s et sted i Bayern spotter vi en far og søn, der cirkulerer som sultne gribbe, indtil de har samlet mod til at opsøge ejeren indenfor og bede om tilladelse til at tage et billede. To sekunder senere hænger ungen i sin fars strakte arme indover kabinen, så junior kan drømme om at sidde bag rattet selv. Dallara-fanklubben blev med garanti udvidet med et nyt medlem dér.