Vi tager til Cars and Coffee i USA og vælter os i de fedeste biler

Kombinationen af permanent shorts-vejr, gyldne solstråler og flere eksotiske sportsvogne, end du kan støve op til en europæisk biludstilling, gør “Cars & Coffee” biltræffene til et gratis bilparadis i Californien.



Det største og mest berømte træf af typen fandt sted i mange år i Irvine, som ligger lige syd for Los Angeles. I 2014 blev arrangementet lukket ned pga. klager fra intolerante naboer. Herefter blev det flyttet til Aliso Viejo, som ligger en times kørsel syd for LAX-lufthavnen. Her mødes 500-600 biler på en enorm parkeringsplads hver lørdag mellem kl. 7 og kl. 9 for at sparke dæk og drikke kaffe.

Her finder du alt fra støvede ladefund, amerikanske muskelbiler, konceptbiler til seneste aftapning af nye supersportsvogne. Stemningen er uformel. Rig som fattig elsker at snakke biler, og du kan nemt rende ind i kendisser fra bilmiljøet.



Har du lejet en fed bil, kan du udstille den gratis eller parkere den i nærheden i et p-hus. Seneste nyt derovre fra er dog, at arrangementet i Aliso Viejo er lukningstruet pga. klager, så hold dig opdateret på nettet om, hvor der holdes træf næste weekend.



Bil Magasinet har også været til lignende arrangementer i San Diego og Santa Barbara, og de afholdes over hele USA. Tid og sted annonceres på Facebook-sider. Husk at tage dollars med. Der er typisk en Starbucks i nærheden, hvor du kan tanke kaffe.



Inden du tager afsted, så tjek denne stak fotos fra Bil Magasinets sidste tre "Cars and Coffee" træf i Californien.