Seat Arona hædres for sit design

Den nye Seat Arona vinder den prestigefyldte Red Dot Award for bedste produktdesign 2018. Med denne pris fremhæver juryen Seat Arona’s friske og samtidig dynamiske formsprog. Afgørende for sejren var det gennemtænkte design – både indvendigt og udvendigt - samt de mange individualiseringsmuligheder, der er muligt via Arona’s udstyrsliste.

Hvad er ’Red Dot Awards’

Siden 1954 har Red Dot Award været en af de mest prestigefyldte designkonkurrencer, der giver en høj grad af international anerkendelse og særligt honorerer kvalitet og innovation. Red Dot Award’s Produkt- og design jury består af 40 eksperter fra hele verden.

Den nye Seat Arona imponerede i særdeleshed juryen med sit gennemtænkte design og de dynamiske køreegenskaber. Om prisen udtaler Seat’s Designchef Alejandro Mesonero-Romanos:

“Vi er utrolig stolte af den prestigefyldte pris til SEAT Arona. Vores mål var at skabe en unik mini-SUV med et modigt, men samtidig funktionelt design.”

Foruden Red Dot Award for bedste produktdesign 2018 kan Seat Arona også kalde sig Årets Bil i Danmark 2018.