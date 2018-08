Salget af Seat buldrer frem

Seat har igennem tiden levet en lidt omtumlet tilværelse, med svingende salg og et lidt trist modelprogram. Men de tider er forbi, og Seat står stærkere end nogensinde. Det viser sig også på salget. Den tysk/spanske bilproducent leverede 289.900 biler på verdensplan i første halvdel af 2018. Det er det bedste resultat Seat nogensinde har præsteret. Sammenlignet med sidste år er salget steget med 17,6 pct. Sidst Seat satte salgsrekord var tilbage i år 2000, hvor det lykkedes dem at sælge 278.500 biler.

Seat’s vicepræsident for Salg og Marketing, Wayne Griffiths, peger på, at Seat Arona kan tage meget af æren for det flotte salg. Forventningerne til andet halvår af 2018 er også høje. Dette skyldes specielt Seat’s nye satsning på et selvstændigt Cupra-mærke og ikke mindst Seat Tarraco, som er Seat’s svar på en VW Tiguan. Seat Tarraco bliver præsenteret for offentligheden den 18. september. Derved har Seat nu et fuld SUV-program, som består af Arona, Ateca og Tarraco. Navnet Tarraco blev i øvrigt bestemt gennem en afstemning, hvor over 140.000 afgav deres stemme, på bilens nye navn.