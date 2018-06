Ibiza Cupra er et oplagt trackday-våben

Om du er en erfaren trackdayhaj eller fuldstændig grøn indenfor disciplinen, så er Seat Ibiza Cupra en oplagt bil til formålet.

Det danske udlejningsselskab EVN Ringrental, der holder til ved Nürbrugring, er gået specifikt efter Seat Ibiza Cupra, som deres foretrukne udlejningsbil til køreoplevelser på "Ringen". De har fire biler, som stort set kører med standardopsætning, på nær nye fjedre og semi-slick-dæk for optimalt greb.

“Vores primære målgruppe er turister, og når man besøger Nürburgring for første gang, så får de fleste en anden uventet respekt for banen. Vi sætter sikkerhed øverst, og derfor besluttede vi, at vores begynderbiler ikke have mere end 200hk, og samtidigt skulle de være forholdsvis tilgivende ved under- og overstyring.” forklarer Frank Thin, ejer af EVN Ringrentals.

Den store Nürburgring Nordschleife, er 20,8 km lang og rummer intet mindre end 73 sving. Herfra er rundt regnet 65 af dem blinde.

Det gør det utrolig svært, for førstegangskøre at beregne hastigheder og hvordan hvert enkelt sving skal angribes. Derudover er der mere end 300 meters højdeforskel på det laveste og højeste sted på banen. EVN Ringrentals gik derfor efter at få en en bil, der ikke var så omdrejningsafhænging for at yde, men i stedet havde det godt bundtræk.

Her kommer den 1,8-liters turbomotor virkelig til sin ret. Med 192 hk og et drejningsmoment på 320 Nm, der allerede er til stede ved 1.450 o/min, er der fint med kræfter til at blive trukket gennem svingene, også selvom man ikke fik valgt det optimale gear.

“Et stift chassis og gode køreegenskaber var også et must i vores søgen. På den måde er vi ikke tvunget til at lave for store og dyre forandringer på bilerne, inden de skal ud og køre” tilføjer Frank Thind, som også har set på andres af Seat’s modeller.

“Vi har planer om efter første sæson at købe nogle Leon Cupra’er, så vi får nogle lidt hurtigere biler til de kunder, der vælger at komme igen og som dermed har fået lidt erfaring.”

Der er ikke lanceret en Ibiza Cupra i den nyeste generation af Seat Ibiza, men for omkring 180.000 kr kan du få et fint brugt eksemplar. Alternativt skal du overveje den nye Seat Ibiza FR med en 1,5 EVO TSI-motor med 150 hk. som fås spritny fra 198.620 kr.