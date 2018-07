Fuld gas for spanske performance-biler

Cupra er basalt set det samme for Seat, som M GbmH er for BMW.

Antonino Labata, Director of Strategy for Cupra, står i spidsen for Seat’s nye Performance-mærke. Vi møder ham for at blive klogere på tankerne bag den nye satsning.

Hvad er formålet med at gøre Cupra til sit eget brand?



"Det er at tage Cupra til næste niveau. Vi har mange gode folk i firmaet med passion og racererfaring, som giver os mulighed for at skabe noget helt særligt. Men den mest relevante årsag er, at der er et hul i markedet mellem masseproduktion og premiumbiler, hvor vi kan skabe en ny idé omkring sport og individualisering. Dét skal være Cupra."

Hvad er planen?



"Cupra Ateca er vores første model. Vi introducerer syv nye modeller, som vil være mere Cupra med større forskellighed fra de almindelige modeller – det er en proces. Vi kalder det Cupra-rejsen. Men Cupra Ateca er interessant, fordi du bliver meget overrasket, når du kører den. Ikke kun i form af hestekræfter, men også kombinationen af undervogn og gearskift. Den er meget, meget… du kan nyde den. Det er en bil, der overrasker. I kabinen vil der være andre syninger og endnu flere Cupra-detaljer, og efter lanceringen kommer eftermarkedsdele som skålsæder, komponenter i kulfiber og bremser."

Hvordan vil I skille jer ud fra performancebiler fra Volkswagen og Audi?



"Vi vil ramme tidens sportslige tendens og være tæt på de mennesker, der føler sig specielle ved at køre Cupra. Vi vil være et sted for kunder med interesse for racing og konkurrence og tilbyde dem et specialiseret distributionsnetværk og dedikeret erfaring. Cupra er et fællesskab, en klub, som du kan vælge at være medlem af."

Ser du Cupra som en eksklusiv klub?



"Ja, jeg tror, eksklusiv klub er det rigtige udtryk. Det er en klub, du skal ønske at være medlem af."

Vil I kunne tiltrække nye kunder?



"Ja, absolut. Vi vil have en konverteringsgrad på 18 procent – det er en meget høj grad af kunder i butikken, der ender med at købe en bil. Det er også en af grundene til, at vi starter med en SUV, der er et populært og voksende segment lige nu. Det giver en unik salgsposition med 300 hk i Ateca Cupra, for sådan en model er der ikke på markedet. Alle andre starter et nyt sportsbrand med en tredørs hatchback med aggressivt design. Men vi åbner festen med en SUV."