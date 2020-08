Glem R32, GTI og VR6! Dette er kongen af VW Golf, og den hedder A59!

Mere racerbil end gadebil

I kabinen var det også tydeligt, at A59 havde mere at gøre med en racerbil end en egentlig gadebil. Her var indbygget et bur, en fuld digital instrumentering, racerskålsæder og et indbygget brandslukningsanlæg.

Uden på blev skærmene udbygget og både bagklap, bagrude og de bageste sideruder blev udført i plastik, mens fronthjelmen blev udført i glasfiber.