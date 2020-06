Kan du huske den knaldgule og MEGAFEDE Volvo 850 T-5R?

Volvo går efter guldet

Efter et par år i dvale begynder abstinenserne at dukke op igen. I 1993 beslutter Volvo sig for at returnere til verdens racerbaner, men de har brug for en partner. Personen, de vil have fat på, er Tom Walkinshaw. Selvsamme skotske racerguru, som de få år tidligere kæmpede imod. En aftale bliver indgået, hvori TWR skal stå for at bygge og køre bilerne, mens Volvo får lov til at vælge, hvilken bil de skal bruge. Et rimeligt krav eftersom det også er svenskerne, der skal yde den økonomiske støtte.

Modellen, de vælger, er en 850. Herregårdsvogn! De fleste mistænker dem for at være blevet bløde i bolden, men ordren er klar: Skab den ultimative herregårds-racer til 94-sæsonen af British Touring Car Championship.

Kort tid efter begynder TWR at køre de første testkørsler på de britiske baner. Rygterne går som en steppebrand gennem den britiske racerverden. Skeptikerne påstår, at Volvo tester en stationcar-racer for at vildlede konkurrenterne, mens andre begynder at tro det utænkelige: En stationcar i Touring Car.