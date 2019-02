Vi tager en tur i den smukkeste Ferrari 550 Maranello

Kabinen er fantastisk gennemført, og designet er lækkert. Det smyger sig rundt om chaufføren, og på klassisk Ferrari-vis sidder radioen monteret nærmest vandret i midterkonsollen. Ikke at det gør noget, for vi får ikke brug for den i dag.

Det beigefarvede læder er stadig stramt og lækkert. Sæderne er bløde og komfortable. I forhold til en tidsvarende Lamborghini Diablo er det her komfort i høj klasse. Eneste alderstegn i kabinen er faktisk, at alle knapperne er blevet klistrede som bolsjer, der har ligget for længe i solen.

Det er et problem, som rigtig mange italienske superbiler fra denne tid døjer med her et par årtier efter sidste salgsdato. Den bløde og matte gummioverflade slipper simpelthen, og det efterlader en nærmest bolsjeagtig substans på knapperne. Så hænderne finder instinktivt tilbage til læderrattet.