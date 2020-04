Vi kørte til syn med redaktionschefens 20 år gamle Volvo, og det gik knap så godt...

At køre til syn med en 20 år gammel bil, svarer lidt til at gå til eksamen, uden at have læst op på hele pensum. Der er altid en eller anden detalje, man har overset – eller sådan har jeg det i hvert fald her i Richters Garage.

En synsindkaldelse dumpede pludselig ind på min Volvo V70 GLT, som jeg købte for lidt over et år siden. Jeg tænkte, at det ville være en smal sag at køre til syn, men det gik ikke helt så glat. Og faktisk var det hele min egen skyld. Jeg ved det! Jeg skylder kvajebajere til resten af redaktionen...

Se med i videoen herunder, hvor vi kører til syn med redaktionschefens Volvo!

