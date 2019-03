Vi kører en sidste tur i AMG's 12-cylindrede med 1.000 Nm

Mercedes-AMG S 65 Cabriolet på roadtrip

USA er vel nok også det eneste sted, hvor man kan køre i en V12-motoriseret bil uden at blive lagt for had. Faktisk virkede V12'eren nærmest økonomisk i sammenligning med deres vognpark af pickuptrucks og enorme SUV'ere. Mercedes'en føltes ved flere lejligheder nærmest lille, når du parkerede ved siden af en Dodge Ram pickuptruck, der var blevet hævet nogle tommer i undervognen. Nå, tilbage til Mercer'en.

Jeg havde bilen til rådighed i et par uger (send gerne hademails til [email protected]), og det var ca. samtidig, at AMG's øverste chef meldte ud, at det i fremtiden ville være slut med 65-modellen. Modellen ville som sådan nok blive erstattet, men den ville aldrig få en V12-motor igen.

Hvis man er bare lidt bilentusiast, er det en forfærdelig besked at modtage. For en amerikaner er det som at høre i radioen, at Elvis nu endelig er konstateret død – altså sådan rigtig død. Mest fordi at V12-motoren nærmest har mytisk status i bilkredse. Det er den mest vanvittige motor, som typisk sidder i de mest vanvittige biler. Den er så kompliceret og så smuk på én og samme tid. Det er bilindustriens kronjuvel, hvis du spørger mig, og derfor virkede det som et privilegium at få lov til at starte S65'eren dag efter dag, rulle stoftaget ned og bare køre.