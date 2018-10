Vi er med til verdens bedste morgenbiltræf i Californien

Et lille "hemmeligt" morgentræf

De sidste tre uger har jeg brugt i USA, hvor jeg har rejst rundt for at lave en stribe artikler til Bil Magasinet. Jeg har bl.a. kørt den nye Mercedes-AMG GT 4-door, besøgt Rennsport Reunion, som er verdens største Porsche-træf, men jeg brugte også et par morgener i Californien til at prøve kræfter med deres "Cars and Coffee"-koncept. Kort fortalt dækker begrebet over, at man mødes om morgenen forskellige steder for at sparke dæk over en kop kaffe.

Den sidste dag, jeg havde i Californien, fik jeg en adresse, hvor der angiveligt skulle dukke nogle rigtig fine biler op til et mindre træf. Så jeg satte vækkeuret tidligt, og trillede af sted mod Malibu lidt nord for Los Angeles lige i takt med, at solen stod op. Da jeg endelig kom frem til en lille parkeringsplads, der lå skjult i landskabet, gik kæben i jorden.