Vi besøger stedet hvor Hollywoods biler lægger sig til at dø...

På et lager i Los Angeles...

En ældre motor starter op. Der er tydeligvis hul i den bageste lydpotte. Snuden kommer til syne og viser, at vi har at gøre med en Mercedes Pagode. Den ser pæn ud i lakken – fra afstand. Rækkesekseren gasser op, og den glider fordi os alt i mens, det er tydeligt, at den er udstyret med en baggårdslakering, der er rynket som en appelsin, og den blå røgsky, der følger bilen, beviser, at motoren nok har kendt bedre dage.

Vi er taget til et mindre pænt kvarter i Los Angeles for at besøge Beverly Hills Car Club. Firmanavnet lyder fint, men i virkeligheden dækker det over en forhandler, som sælger nogle af de biler, ingen andre tør røre ved. Her får du ikke andre garantier end, at du får det, du ser foran dig.