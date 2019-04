Verdens største klassikermesse er et must, hvis du er bilnørd

Årets fest for klassiske biler

Bil Magasinet er taget til Essen for at deltage i årets største fest for klassiske biler. Techno Classica hedder showet, som samler hundredetusindvis af biltosser fra hele verden. Her kan du købe, sælge eller bytte dig til din næste klassiker. Hvis du ikke når derned i år, så frygt ej, for Richters Garage har skudt en stribe fotos, som gør, at det er (næsten) lige så godt, som at være der selv.