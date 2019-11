Stort galleri fra Berlins største træf for klassiske biler

Velkommen til Motorworld Classics i Berlin

Tyskland er hjemsted for mange af de bedste bilmesser for klassiske biler, og Berlin er ingen undtagelse. Her samles man én gang om året i de smukke messebygninger fra 1936, som får dig i den helt rigtige klassiker-stemning. Messen hedder Motorworld Classics, og selv om det måske ikke er årets største messe for klassiske biler, er der alligevel nogle sjove automotive perler imellem, og mange af dem er faktisk til at komme i nærheden af.

Mågevinger og ekstremt sjældne Ferrari'er, finder du ikke mange af i disse haller, hvor udbuddet i stedet er mere jordnært. Her finder du et bredt udvalg af tyske klassikere til folket og ikke mindst nogle af de biler, som meget vel er på vej til at blive klassikere i fremtiden. Du kan se et udpluk af dem i dette galleri, eller du kan læse mere om bilerne på messen i en fremtidig udgave af Bil Magasinet.