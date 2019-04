Se hvad 13 af fremtidens klassikere røg for på auktion i Essen

Lancia Delta S4 – solgt for 7.760.000 kr.

Stjernen i showet var uden tvivl denne Lancia Delta S4, som blev solgt til en hel del over dens estimat. Over syv mio. kr. skulle du have op af lommen for at kunne tage denne Delta S4 med hjem. Det er mange penge, ja, men jeg forstår godt hypen. Det er en ekstraordinær bil, som er en del af den legendariske Gruppe B-rallyhistorie. Bilen under hammeren var ekstra speciel, da den kun havde kørt 2.200 km fra ny.