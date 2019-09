Vi ses til næste år!

Der er ingen tvivl om, at jeg tager med igen næste år, hvor jeg gerne vil bruge endnu mere tid på Lakolk strand og ikke mindst i den nærliggende by Skærbæk, hvor man kan få lov til at komme tæt på alle de deltagende biler, under den tekniske inspektion dagen før. Så skal vi bare lige finde en løsning på, hvordan vi kommer til Rømø uden at holde i kø i 2,5 time – vi må få indkøbt et passende 2-hjulet køretøj til formålet. Vi ses i år 2020 til Rømø Motor Festival.

Se mange flere fotos fra festivalen i galleriet nedenfor...