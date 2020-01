Så meget koster det at køre 1 år i en godt brugt Volvo til 28.000 kr.

Vores biler – nu med video!

En af de mest populære sektioner er Bil Magasinet hedder "Vores Biler", og den omhandler ikke overraskende redaktionens egne biler. Her kommer vi tæt på hverdagens udfordringer og ikke mindst udgifterne til at holde de ældre køretøjer på vejen. Det har vi tænkt os at sætte mere fokus på, ved at lave en stribe videoer om selvsamme emne, og den første omhandler redaktionschefens seneste køb: En Volvo V70 GLT fra 2000, som blev købt ind for snart et år siden. Prisen for herligheden var 28.000 kr.

Nu er der så gået et stykke tid, og der er indrømmet, også blevet brugt nogle penge på at holde den kørende siden. Se videoen nedenfor og find ud af, præcis hvor meget det har kostet at køre godt brugt herregårdsvogn i et år – indtil videre...