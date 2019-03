Så er der købt ny bil i Richters Garage!

En barnevogn fylder jo som en færge

Tidligere har jeg på denne blog ytret, at jeg blev nødt til snart at købe en familiebil eftersom jeg snart skulle være far. Nu er min datter endelig kommet til verden, og da jeg pludselig måtte fragte hende hjem fra hospitalet i en DriveNow-delebil, begyndte jeg at mærke uroen skælve i mine ben. Vi blev simpelthen nødt til at finde en familiebil – og det skulle helst have været i går!

Helt galt gik det, da jeg prøvede at stoppe en barnestol, en barnevogn diverse pakkenelliker samt min kæreste og jeg ind i en spritny Tesla Model 3-testbil. Det var ikke fordi, det ikke kunne lade sig gøre. Det var bare vildt bøvlet. Barevognen skulle skilles ad i atomer, og hvor det førhen har taget få sekunder at pakke bilen, blev nu til en større begivenhed. Så jeg intensiverede jagten på familiebilen, som jeg i samme sekund blev mere og mere klar over, hvad det skulle være.