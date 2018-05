Richters Garage: V12'eren er sat til salg, og nu kan den blive din!

For mange biler i garagen

Garagen består pt. af fire biler, og det er lige i overkanten i forhold til, hvad jeg har tid til at bruge og råd til at vedligeholde. Derfor gik jeg i tænkeboks for at finde ud af, hvad der skulle ske. Selv om det tog omkring et år at finde frem til lige netop dette eksemplar af BMW's 750i af E32-generationen, så er det desværre den, jeg skal finde et nyt hjem til. Mest af alt fordi, at det er den, jeg får brugt mindst.