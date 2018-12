Richters Garage Top 3: Her er de fedeste biler, vi har kørt i år

Den danske Singer

I slutningen af sommeren fik jeg mulighed for at prøve en sjælden fugl, som samtidig er en af mine helt store drømmebiler. Rygterne gik på, at en dansker havde fået ombygget en Porsche 911 hos amerikanske Singer. Med lidt hjælp fik jeg fat på ejeren, som indvilgede i at lade mig prøve en tur. Det blev en uforglemmelig dag i selskab med en fantastisk bil samt vores bedste fotograf Søren Juul, der skød et sæt lækre billeder.

En Porsche ombygget af Singer er bare i særklasse. Der er så mange detaljer, at man faktisk har brug for en hel dag i selskab med den for at indsnuse hele oplevelsen.

Artiklen blev bragt i BM1901.