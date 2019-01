Richters Garage: Tør du købe et 12-cylindret slagtilbud fra Audi?

Bygget i aluminium

Grundlæggende er jeg bare forbavset over, at du kan få så meget luksusbil for 139.800 kr. Jo, det er en 18 år gammel bil, men den er bygget bedre end de fleste, og med det meste af bilen bygget i aluminium, er det heller ikke rusten, du bør frygte. Jeg er vild med tanken om at indtage førersædet i den tyske skude, gribe om den store gearstang, smide den i "Drive", og køre mod solnedgangen indtil jeg ikke har råd til mere brændstof. Jeg når nok ikke så langt, for den er kun opgivet til at gå 6,6 km/l. Men hvorfor stryger jeg så ikke bare ud og køber den med det samme? Hmmm...