Richters Garage: Skulle man byde på auktionen, hvor denne rustne Fiat 695 Abarth sælges?

Kig selv kataloget igennem

Selv om bilen kun måler 297 cm i længden, så skal du stadig have den store pung frem for at byde med, når RM Sotheby's inviterer til Retromobile-auktion i Paris. 400.000 kr. lyder vurderingen, og hvis du spørger os, er de ikke helt forkert på den. Alene at finde en Fiat 695 Abarth, som er original, og hvor der er tydelig dokumentation på det, er svært. At finde en, der er blevet holdt så originalt som denne, er nærmest umuligt. Og selv om de små overfladiske rustpletter titter frem på den ydre karrosse, så er det bare med til at give bilen den særlige patina, som ikke kan købes for penge. Og bilen er endda på auktion uden mindstepris, så det kunne være man var heldig.

Mens jeg savler videre, og har fat i banken for at høre, om ikke det vil være en megafed idé at låne mig penge til en Fiat fra 1966 (der bliver nok en kort samtale set i lyset af, at jeg endnu ikke har fortalt dem, at jeg skal bruge en fin pose guld på at renovere min Porsche 944 Turbo...), kan du selv dykke ned i auktionskataloget hos RM Sotheby's Paris-auktion og drømme videre, men skynd dig, for auktionen starter i morgen, onsdag.