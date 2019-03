Richters Garage: Sådan sparede jeg 3.000 kr. på min værkstedsregning

Reservedele købt på nettet

Det tog ca. en god kop kaffe's tid foran computeren, før jeg fandt et godt tilbud. Normalt bruger jeg gerne eBay i enten Tyskland eller England, men denne gang var det altså ikke billigst. I stedet fandt jeg et firma, der hed autodoc.dk. Her kunne jeg få 2 x SKF forhjulslejer på tilbud til 1.083 kr. Det var altså billigt. Jeg bestilte sådan et par, og havde besluttet, at jeg selv ville montere dem. Det kunne da ikke være så svært.

Efter en nat med knap så meget søvn, da min datter hellere ville ligge på legetæppet end i sin seng med lukkede øjne, tog jeg i garagen for at skifte dem. Jeg fik dog kun lige det ene forhjul af, før jeg gik død i projektet. De fleste bolte var rustet godt sammen, og jeg måtte hurtigt nå til den erkendelse, at jeg sagtens kunne finde ud af at skifte lejerne. Grundlæggende er det bare en masse bolte og skruer ud, og de samme skruer og bolte i igen. Men for første gang nogensinde gad jeg simpelthen ikke bøvle med at fjerne 19 år gamle bolte med rustløsner eller alle de andre cowboytricks. Jeg satte hjulet på og kørte hjem – til lyden af de rumlende hjullejer.

Nu havde jeg jo købt hjullejerne, som lå i bagagerummet, så jeg fik idéen om at lave en ny sag på Autobutler, og skrive det som det var: At det var min tanke, at skifte dem selv, men at jeg ikke havde tiden til det (eller lysten til at rode med rustne bolte, men det skrev jeg så ikke lige...). Ved dog godt, at mekanikere hader at bruge medbragte dele, så regnede ikke med et positivt resultat.