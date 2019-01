Richters Garage: Så meget "Folkebus" får du for 1,2 mio. kr.

VW T1, arbejdsvognen til et krigshærget Europa

VW T1 blev præsenteret i 1949 og ramte markedet for alvor i 1950. Det var en arbejdsbil, der var tiltænkt, at den skulle hjælpe det krigshærgede Tyskland med at komme på fode igen. Resten af Europa havde dog også brug for en billig transporter og USA kom også hurtigt med på vognen. VW T1 kunne nemlig noget. Den var simpel og praktisk. Se bare interiøret på billedet. Der er kun lige præcis det, du har brug for. Et rat, et speedometer, en gearstang og noget at sidde på. Og når den endelig gik i stykker kunne du skifte hele motoren på et par timer. Det var simpelt, smart og det blev en succes.