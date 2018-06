Det gør dog ikke min glæde mindre, for jeg er simpelthen bare så vild med at se 911 Turbo'en monteret med et sæt danske nummerplader. Det pynter virkelig. Inden det kom så vidt, brugte jeg dog en del tid på at indhente tilbud og gennemgå leasingkontrakter. Faktisk overraskede det mig, at det stadig er lidt af en jungle, for der er ikke to tilbud, som er strikket ens sammen.

Under hele min søgen havde jeg dog en fin dialog med Porsche's eget leasingselskab kaldet Porsche Leasing, og da alt kom til alt, var det faktisk dem, jeg valgte at gå videre med. Kombinationen af pris, service, forsikringsvilkår og en stribe andre faktorer gjorde, at de gav mig de bedste vilkår og den største sikkerhed til en yderst konkurrencedygtig pris. Så den 25. maj kunne jeg hente bilen hos Porsche i København, som pænt havde monteret et sæt medaljer og parkeret den midt i showroomet omringet af de nyeste modeller.