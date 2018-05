Richters Garage: Når du pludselig har købt to Porsche'r af samme slags...

Turbo-tvillinger

Smerten var begyndt at tage til. 24 timer forinden havde jeg ligget på operationsbordet og svævet, mens den fulde narkose lammede min krop og sendte mit sind i drømmeland. Jeg skulle have fjernet mandler i en alder af 30 år, og det kan godt mærkes dagen derpå.

Telefonen ringede. Det var min far. Han havde fundet en Porsche 944 Turbo i rød med en helt særlig historik. Det tog ikke mange sekunder for mig at afgøre, at denne bil måtte være nålen i transaksel-høstakken. Eller var det den smertestillende morfin, der talte? “Hvornår kan du være i Aarhus, så vi kan se på den?”, spurgte min far. Jeg skaffede et lift med det samme, og satte kursen mod Aarhus.

KØB 3 NUMRE AF BIL MAGASINET FOR 99 KR.

Biler har altid betydet meget i min familie. Min bror (som også har været ansat på Bil Magasinet) og jeg brugte de fleste søndage på bagsædet af familiens bæbrune Volvo 240, mens vi turnerede land og rige rundt for at kigge på brugte biler. Min far kørte bilen, og min bror og jeg var spændte som flitsbuer på vej ud til bilforhandlerne. På vej hjem var vi grædefærdige. Drømmen om en ny bil blev aldrig til noget. Jeg tror, at det var der, jeg besluttede, at sådan skulle mit voksenbilliv ikke være. Jeg ville ikke kigge på biler bare for at kigge, og jeg ville ikke have en bil, medmindre den var noget særligt...