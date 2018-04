Richters Garage: Hjælp, koblingen skal skiftes på min Porsche

Koblingen skal skiftes

De første solstråler har allerede ramt Danmark, og jeg er i fuld sving med at forberede en fantastisk køresæson, hvor jeg for første gang, skal have min Porsche 996 Turbo ud at køre. Før det kommer til at ske, mangler jeg dog en ret vigtig ting: Nemlig at få skiftet bilens kobling.

Sidste sæson havde jeg bilen hos MyGarage i Vejle, hvor jeg fik skiftet olie på bilen samtidig med, at den fik en firehjulsudmåling og en justering. Jeg havde lidt på fornemmelse at den fedtede i koblingen, og mekanikeren bekræftede mig i min teori.

Jeg fik et tilbud fra MyGarage dengang, som var før, de blev autoriseret Porsche-serviceværksted, og den pris var steget noget siden, så det gjorde, at jeg lige ville undersøge alternativer værksteder og gerne nogle, som lå lidt tættere på, hvilket ville gøre logistikken lettere. Samtidig går jeg op i, om den pågældende mekaniker ved noget om lige præcis disse biler, de skruer på. For mig betyder det ikke så meget, om jeg kan få en servicebog fyldt med autoriserede Porsche-logoer. Jeg går mere op i, at dem, der skruer på min bil, ved noget om det og går op i at gøre det bedst mulige stykke arbejde. Det er det, det handler om for mig.