Richters Garage glæder sig til en sommer med masser af Porsche-kørsel

Porsche'n er klar til at ramme asfalten

Jeg ved ikke hvorfor, men det er som om, jeg er blevet mere og mere tiltrukket af 944'erens 80'er design med klaplygter og skarpskårne skærme. Samtidig er det lidt nemmere (og noget billigere...) at sætte plader på den, da der i forvejen er betalt afgift på bilen. Det betyder, at jeg ikke skal bøvle med udgifter til flexleasing, kontraktoprettelse osv. Det eneste, jeg skal, er at betale vægtafgift, nummerplader og så aktivere min klassiker-forsikring hos ETU Forsikring – så det' så nemt.

Bilen er serviceret og klar til kamp, og den står endda med frisk olie i både motor og gearkasse, nyjusteret undervogn og på et sæt nye Hankook-dæk, hvilket du kan læse mere om hér. Der blev sidste vinter også monteret nye bremser, calipre, hjullejer og bremseslanger, så den står altså topklar til at komme ud og trille.

Faste læsere vil vide, at jeg sidste år også investerede i en 944 Turbo mere – i rød. Dog har jeg måttet sande, at jeg ikke kan nå alle mine bilprojekter, da der pludselig dukkede en lejlighedsrenovering op, så den røde er blevet solgt til en af mine gode bil-venner, der har lovet at passe ligeså godt på den, som jeg ville have gjort. Jeg vil fortsat følge dens rejse med at komme tilbage til fordums glans, og den kommer også helt sikkert til at være med i disse spalter frem over, da der er et par sjove projekter på vej med den. Og da jeg kender teknikken indgående, har jeg lovet at hjælpe til med den røde.