Projekt 944 Turbo

Der sker masser af ting i redaktionens private garager. Et af de seneste projekter er redaktionschef, Anders Richters, røde Porsche 944 Turbo, som netop er ankommet i arbejdslejr hos Porsche-specialisten Brian Løkke, som har til huse i Oksbøl. Få et indblik i, hvor meget der egentlig skal laves på bilen i videoen nedenfor. Hvis du vil læse mere om projektet, så husk at købe et abonnement ved at bruge linket hér!