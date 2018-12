Richters Garage: Familiebilen fra AMG's sorte helvede

Kan du huske kassettebånd?

I kabinen diskede AMG op med den helt store luksus. For det første monterede de en stribe ekstra instrumenter hen over luftdyserne i midten, så man hele tiden kunne følge med i, om motoren havde det godt. For det andet monterede AMG et sæt lækre Recaro-sæder, som var elektrisk (!) justérbare. Husk lige på, at vi er i 1979, hvor selv kassettebåndsradio langt fra var standard (og ved du ikke, hvad kassettebånd er, skulle du skamme dig og tvinges til at se denne tre minutter lange YouTube-video om en Kenwood KRC999 Mk. II...

Som en tredje detalje (og kronen på værket, hvis du spørger mig) installerede de også det særlige AMG-rat fra dengang. Det er ikke kønt, men det er bare så 70'er-agtigt, at det på en måde er ved at blive fedt igen. Jeg kunne i hvert fald godt leve med det til hverdag.